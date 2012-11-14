Аграрії завершили сів озимої пшениці та жита

За оперативними даними регіонів, сільськогосподарські підприємства завершили посів озимої пшениці та жита по всій Україні.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, про це поінформував міністр Микола Присяжнюк.

За його даними, лише сільгоспвиробники в Луганській, Миколаївській та Херсонській областях і в Криму завершують посів озимого ячменю.

«Варто зазначити, що темпи посівної цього року були динамічними порівняно з минулим роком. Аграріям сприяла погода, адже для якісного сходження посівів озимих було достатньо тепла та вологи. Так, на сьогодні хороші сходи отримано на 90% посіяних площ. Загалом аграрії провели посівну кампанію в оптимальні агротехнологічні строки, тому посіви озимих культур увійдуть у період перезимівлі в належному стані», − зазначив М.Присяжнюк.

Окрім того, міністр додав, що наразі відпрацьовується попередня структура посівів ярих зернових культур, зокрема кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса, гороху, сої та круп’яних культур.

«Мінагрополітики доручило органам управління АПК на місцях спільно з науковими установами проводити постійний моніторинг стану посівів озимих культур. Це допоможе визначити можливі обсяги пересіву та забезпечити сільгосппідприємства насінням ярих культур. Окрім того, до 15 листопада буде завершено формування заявки на поставки необхідних обсягів мінеральних добрив на весняно-літній період 2013 року. Таким чином, держава максимально забезпечує передумови отримання високого врожаю наступного року», − поінформував М.Присяжнюк.