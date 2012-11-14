Зміни до закону про насіння і садивний матеріал набудуть чинності через місяць

Закон «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» оприлюднено у офіційній пресі, він набуде чинності через місяць.

Текст закону опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 209 від 14 листопада 2012 р.).

Згідно з документом, закон набуває чинності через 30 днів з дня його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада України прийняла у цілому зміни до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”.

До суб'єктів насінництва і розсадництва належать фізичні і юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією насіння і посадочного матеріалу відповідно до закону. Державне управління у сфері насінництва і розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, і центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Система насінництва і розсадництва складається з ланок добазового, базового і сертифікованого насінництва і розсадництва, державного резервного посівного фонду колекційних насаджень маточкових багаторічних рослин.

Державний резервний посівний фонд створюється в обсягах, затверджених Кабінетом Міністрів України, для забезпечення насінням і садивним матеріалом районів, які не виробляють власного насіння і садивного матеріалу або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги у разі знищення або пошкодження насіннєвих посівів і насаджень через стихійне лихо, а також для забезпечення сортооновлення, сортозміни і реалізації насіння і садивного матеріалу за міжнародними договорами.

Кабінет Міністрів України затверджує загальний обсяг формування державного резервного садивного фонду в обсязі не менше 5% потреби держави в насінні і садивному матеріалі.