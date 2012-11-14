Україна приєдналася до Статуту регіонального екологічного центру ЦСЄ

Україна приєдналася до Статуту регіонального екологічного центру для Центральної і Східної Європи (РЕЦ ЦСЄ).

Як повідомив на брифінгу міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький, підписання Україною статуту РЕЦ ЦСЄ відбулося 9 листопада в рамках Генеральної асамблеї РЕЦ ЦСЄ в місті Сентендре (Угорщина).

Е.Ставицький відзначив, що приєднання України до регіонального екологічного центру дозволить покращити імідж України, а також виконати взяті зобов'язання в рамках Державної екологічної політики України до 2020 року і Національного плану дій з її проведення.

Крім того, це має підвищити інтерес до України донорських організацій і збільшити кількість екологічних проектів для реалізації в країні.

Приєднання до статуту РЕЦ ЦСЄ має бути ратифіковане Верховною Радою, відзначив міністр.