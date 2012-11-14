Єврокомісія уже в грудні може відкрити для української курятини ринок ЄС

Брюссель. Європейська комісія у грудні може схвалити рішення щодо відкриття для української курятини ринку ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив директор із загальних питань ТОВ “Комплекс Агромарс” Олексій Марченко, який перебуває в Брюсселі у складі делегації Ради експортерів при МЗС України.

“Ми вже досягли серйозних досягнень у сфері приведення у відповідність до європейських норм, вимог законодавства наших санітарних умов, однак, чесно кажучи, коли запитую, коли ми отримаємо такий же доступ, який має німецький аграрник, у якого ми купуємо премікси, батьків-курчат і багато чого іншого для організації нашого виробництва, то, на жаль, жоден з учасників наших заходів не зміг відповісти. Посилаються на різні обставини то політичні, то технічні”, - сказав він.

“Хоч все зводиться до того, що Єврокомісія у грудні місяці, маючи відповідний матеріал напрацьований, повинна, врешті-решт, прийняти рішення”, - додав він.

О.Марченко зазначив, що на сьогодні незрозуміло, яким саме буде це рішення, хоча учасники зустрічей з представниками Ради експортерів при МЗС України – керівники директоратів Єврокомісії – висловлювали оптимізм.

Водночас О.Марченко зазначив, що навіть схвалення Єврокомісією позитивного рішення щодо відкриття ринку ЄС для продукції українського птахівництва, ще не означатиме прямого дозволу на експорт, оскільки Україні все одно доведеться вирішити низку проблем щодо приведення українського законодавства до європейських стандартів.