Nestle відкликає з продажу Nesquik через можливу наявність у ньому сальмонели

Компанія Nestle відкликає з продажу какао Nesquik, вироблене на заводах в США, через можливу наявність у ньому сальмонели. Про це повідомляється на сайті Росспоживнагляду по Петербургу. Наразі працівники служби «вживають заходів щодо виявлення зазначеної продукції» в російських магазинах.

Шоколадний порошок був вироблений на початку жовтня 2012 року і придатний до жовтня 2014 року.

В основному вироблений в США Nesquik продається у самій країні, однак він міг потрапити і на російський ринок.

Раніше Росспоживнагляд радив росіянам відмовитися від Nesquik, попередивши споживачів про те, що він може бути заражений, передає «Газета.Ru».

Довідка УНІАН. Nestle - один з найбільших виробників продуктів харчування у світі. Nestle належить 449 фабрик у 83 країнах світу. Річний обсяг продажів Nestle в світі досяг в 2010 році 109,7 млрд швейцарських франків. Крім виробництва продуктів харчування, Nestle володіє акціями підприємств парфюмерно-косметичної промисловості.

У 1998 році Nestle S.A. придбав контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». У травні 2003 року в Києві було засновано ТОВ «Нестле Україна». В кінці 2003 року Nestle S.A. придбав 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році Nestle S.A. придбав ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».