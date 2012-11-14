В Англії виявлено, що розмір шоколадних плиток зменшився на 10%, а ціна - колишня

Управління національної статистки Великобританії виявило, що розмір шоколадних батончиків і плиток за рік зменшився майже на 10%, а їх ціна залишилася колишньою, пише «Газета.Ru» з посиланням на Business Insider.

У доповіді відомства йдеться про те, що виробникам доводиться обманювати споживачів через зростаючу інфляцію.

«Насамперед, зростання інфляції тисне на картоплю, фрукти і кондитерські вироби. В останньому випадку спостерігається зменшення розмірів продуктів. Іншими словами - це збільшення у вартості, оскільки за ті ж гроші споживачі отримують менше», - говориться в доповіді.

«Наші аналітики виявили, що розмір шоколадних батончиків зменшився майже на 10%. Ми вирішили, що це важлива для суспільства інформація», - заявив представник відомства Річард Кемпбелл.

Зокрема, компанія Cadbury за рік зменшила розмір шоколадної плитки Dairy Milk з 49 грам до 45 грам, проте ціна залишилася колишньою - 59 пенсів.