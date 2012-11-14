Сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 5%

Спад обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за підсумками січня-жовтня 2012 року становив 5,1% проти аналогічного періоду 2011 року. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, спад виробництва на сільгосппідприємствах у січні-жовтні ц.р. становив 7,7%, у домогосподарствах — 2,5%.

Згідно з повідомленням, спад обсягів виробництва продукції рослинництва в січні-жовтні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становив 8,3%.

Станом на 1 листопада 2012 року зернових і зернобобових культур зібрано на 19,1% менше порівняно з показником на аналогічну дату 2011 року — 40,8 млн. тонн. Валовий збір цукрового буряку скоротився на 12,5% — до 13,14 млн. тонн, соняшнику — на 4,2%, до 8,3 млн. тонн, картоплі — на 3,9%, до 23,13 млн. тонн.

Також повідомляється, що на 1 листопада ц.р. озимі на зерно і зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2013 року посіяно на площі 9 млн. га, що на 0,5% менше показників минулого року. Зокрема, зернові на зерно посіяно на 7,9 млн. га (на 1,2% менше), ріпак озимий на зерно — на площі 1 млн. га (на 5,8% більше).

За даними Держстату, за 10 місяців зростання обсягів виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2011 року становило 2,9%.

В аграрних підприємствах у січні-жовтні ц.р. порівняно з відповідним періодом 2011 року обсяг вирощування худоби і птиці збільшено на 6%, зокрема великої рогатої худоби — на 6,1%, свиней — на 7,3%, птиці — на 5,5%.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі й нагулі збільшилися на 5,7%, свиней — на 10,2%. Середній надій молока від однієї корови збільшився на 14,5%.

За інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-жовтень 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 24%, зокрема продукції рослинництва — на 34%, продукції тваринництва — на 4%.

Крім того, повідомляється, що середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за 10 місяців зросли на 6% порівняно з відповідним періодом 2011 року. Зокрема, ціни продажу продукції тваринництва зросли на 12%, рослинництва — знизилися на 1%. У жовтні ц.р. порівняно з вереснем середні ціни реалізації сільгосппродукції не змінилися, ціни на продукцію тваринництва знизилися на 0,6%, рослинництва — зросли на 0,2%.

За даними Держстату, на 1 листопада ц.р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 21,3 млн. тонн зерна (на 22% менше, ніж на 1 листопада 2011 р.), зокрема 8,2 млн. тонн пшениці, 2,5 млн. тонн ячменю, 8,9 млн. тонн кукурудзи, 0,4 млн. тонн жита.

Як повідомляв УНІАН, спад обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні в січні-вересні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 4,6%.