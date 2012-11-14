В Україні за 10 місяців виробництво м'яса зросло на 2,2%, молока - на 2,7%

Виробництво м'яса в Україні (у живій вазі) у січні-жовтні 2012 року зросло на 2,2% проти аналогічного періоду 2011 р. - до 2,423 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними Держстату, виробництво молока за 10 місяців п.р. зросло в порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. на 2,7% - до 9,89 млн тонн.

Крім того, виробництво яєць за цей період збільшилося на 1,7% - до 16,246 млрд шт.

Нагадаємо, Україна в 2011 році збільшила виробництво м'яса на 3,5% проти 2010 р. - до 3 млн тонн, яєць - на 9,6% - до 18,7 млрд штук, і скоротила виробництво молока на 1,4% - до 11,1 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Азаров пропонує створювати сільськогосподарські кооперативи