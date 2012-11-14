«АПК-Інвест» інвестує в розширення виробництва 1,3 млрд грн

Найбільший український виробник свинини агрохолдинг «АПК-Інвест» планує в рамках інвестпрограми по збільшенню обсягів виробництва вкласти в розвиток виробничих потужностей до 2015 року 1,3 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу повідомив журналістам генеральний директор компанії Роман Распопов.

«У найближчі 3 роки ми доінвестіруем 1,3 млрд грн», - повідомив Р.Распопов.

За його словами, протягом наступного року інвестують 350-400 млн грн.

Інвестиційна програма передбачає збільшення до 2015 року обсягів виробництва м'ясопродуктів до 55 тис. тонн і виручки до 1,7 млрд грн. За словами гендиректора компанії, за підсумками 2012 загальний обсяг виробництва м'ясопродуктів становитиме близько 28 тис. тонн, виручка - близько 1 млрд грн.

До 2015 року планується розширення тваринницького комплексу до 600 тис. голів на рік з 400 тис. на сьогодні, маточного репродуктора - до 30 тис. голів із 21 тис., а також збільшення земельного банку компанії до 50 тис. га з 32 тис. га.

Як підкреслив Р.Распопов, «АПК-Інвест» буде здійснювати фінансування програми винятково за власні кошти без залучення іноземних інвесторів і кредиторів. Сумарний обсяг інвестицій становитиме 3,5 млрд грн.

Він також повідомив, що після завершення інвестпрограми компанія планує збільшити частку на ринку охолодженої свинини до 15% з 14%, на ринку ковбасних виробів - до 5-7% з 3%.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «АПК-Інвест» за 9 місяців ц.р. збільшив дохід від реалізації продукції до 562 млн грн з 352 млн грн за аналогічний період минулого року.

Довідка УНІАН. ПАТ «АПК-Інвест» здійснює повний замкнутий цикл виробництва охолодженої свинини - від вирощування зернових і виробництва комбікормів до тваринництва, м'ясопереробки і реалізації готової продукції. «АПК-Інвест» володіє виробничими потужностями в Красноармійському і Костянтинівському районах Донецької області. Компанія представлена ​​продукцією ТМ «М'ясна весна» і «Колбаспіщепром».