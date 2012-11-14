Український агропромисловий холдинг "Агроліга" за дев'ять місяців поточного року отримав 3,269 млн євро чистого прибутку в порівнянні з 1,387 млн євро за аналогічний період минулого року.

Згідно біржового звіту, яким володіє УНІАН, чистий прибуток компанії в третьому кварталі в річному вираженні зріс до 3,152 млн євро з 1,216 млн євро.

Компанія збільшила виторг у січні-вересні до 13,436 млн євро з 5,414 млн євро, зокрема в третьому кварталі до 7,342 млн євро з 3,560 млн євро.

Операційний прибуток "Агроліги" за 9 місяці 2012 року зріс до 3,517 млн євро з 1,473 млн євро.

"Головним джерелом таких добрих результатів цього кварталу був несподівано добрий урожай соняшнику. У середньому збори становили 4,37 тонни з га порівняно з 3,5 тонни минулого року", - відзначили в компанії.

За інформацією "Агроліги", компанія очікувала врожаю соняшнику на рівні 3 тонни з гектара, зазначивши до того ж, що за рік зросла його ціна - до 4,1 тис. грн за тонну з 3,3 тис. грн.

Крім того, поліпшенню показників сприяли зміни курсу євро до гривні.

У компанії також відзначили, що в травні поточного року вони знизили прогноз річної виручки до 10,2 млн євро і чистого прибутку до 2,1 млн євро з очікуваних на початку року 13,2 млн. євро і 2,6 млн євро відповідно, важко оцінити результати поточного року після результатів третього кварталу.

"До кінця вересня ще не весь соняшник був зібраний, і його ціна продовжує зростати. У цій ситуації ми не можемо змінити прогноз на інший, більш правдоподібний", - сказали в компанії.

У "Агроліга" також повідомили, що за підсумками трьох кварталів компанія перевиконала річний план з виручки на 32%, а за чистим прибутком - на 55%.

Згідно зі звітом, наприкінці першого кварталу загальний борг компанії становив 1,371 млн євро, 1,218 млн з яких становив короткостроковий борг. Довгостроковий борг до кінця третього кварталу не змінився, тоді як короткостроковий знизився (на кінець вересня 2011 року він становив 2,614 млн євро).

Поточні активи компанії наприкінці третього кварталу становили 8,470 млн євро в порівнянні з 7,416 млн євро наприкінці вересня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, "Агроліга" у першому півріччі скоротила чистий прибуток на 34,5% - до 117,2 тис. євро на тлі зростання виручки до 6,094 млн євро з 1,853 млн євро роком раніше.

Минулого року "Агроліга" збільшила чистий прибуток на понад 40% - до 1,7 млн ​​євро при зростанні виручки майже вдвічі - до близько 7 млн ​​євро.

Довідка УНІАН. До працюючої на українському ринку з 1992 року групи компаній "Агроліга" входять шість фірм, які займаються вирощуванням зернових культур, переробкою насіння соняшнику і молочним тваринництвом.

Компанії групи, яка на початку минулого року через зареєстрований на Кіпрі холдинг Agroliga Group PLC дебютувала на альтернативному майданчику Варшавського фондового ринку NewConnect, обробляють близько 7,2 тис. га земель у Харківській області та володіє молочним стадом з близько 850 голів.

По 41,66% акцій компанії належать її засновникам Олександру Бердникову та Ірині Поплавській, решта - free float.