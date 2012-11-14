АМКУ зобов'язав «Київхліб» знизити ціну на хліб

Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшому столичному виробникові «Київхліб» довести ціни на хліб до економічно обгрунтованого і прийнятного в умовах ринкової конкуренції рівня. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Згідно з розслідуванням АМКУ, компанія «Київхліб» завищила кількість муки і вартість іншої сировини для виробництва хліба «Український подовий» і «Батон київський», що призвело до необгрунтованого збільшення собівартості та оптово-відпускної ціни на цю продукцію.

Про результати розгляду рекомендацій АМКУ «Київхліб» повинен повідомити в десятиденний термін з дня їх отримання.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших столичних виробників хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» з 12 листопада підвищив роздрібні ціни на 2 види хліба зі свого асортименту: «Український столичний подовий» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хліб вагою 0,95 кг і «Батон нарізний київський» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг. За визначенням “Київхліба”, ця продукція не входить до категорії соціальної і виготовляється за складнішою рецептурою. До того в компанії повідомили, що ціни на соціальні сорти хліба з асортименту “Київхліба” - Батон “Нива”, хліб “Український домашній”, “Богдановський”, “Печерський”, хліб “Арнаут” і “Пшеничний традиційний” - залишилися на колишньому рівні.

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