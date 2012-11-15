«Миронівський хлібопродукт» збільшив прибуток на 40%

Один з найбільших українських виробників аграрної продукції - холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) за 9 місяців 2012 року збільшив чистий прибуток на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 281 млн дол.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії, опублікованому на сайті Лондонської біржі.

Згідно зі звітом, виручка компанії за 9 місяців ц.р. збільшилася до 1,04 млрд дол. з 880 млн дол. за аналогічний період 2011 року. При цьому 33% виручки було згенеровано за рахунок експорту продукції.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації EBIDTA виріс на 26% - до 379 млн дол. Маржа EBIDTA становила 36% проти 34% за січень-вересень минулого року. Операційний прибуток проти 9 місяців 2011 року виріс на 28% - до 326 млн дол.

У третьому кварталі ц.р. чистий прибуток МХП скоротився на 3% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і становив 111 млн дол. Виручка за цей період збільшилася на 10% - до 389 млн грн, показник EBIDTA - на 4%, до 149 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) в січні-вересні 2012 року скоротив продажі курятини до 274,8 тис. тонн з 282 тис. тонн за аналогічний період 2011 року. При цьому середня ціна реалізації одного кілограма курячого м'яса за вказаний період виросла на 20,2% - до 17,29 грн з 14,39 грн за 9 місяців 2011 року.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробник курятини. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2011 році МХП збільшив чистий прибуток до 259 млн дол., що на 20% перевищує показник 2010 року. Валовий дохід компанії в 2011 році, завдяки зростанню продажів курячого м'яса, виріс до 1,229 млрд дол. з 944 млн дол. в 2010 році. Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 млн дол. з 325 млн дол. в 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% з 34% роком раніше.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол. У цей час на Лондонській біржі торгується 35% акцій компанії.