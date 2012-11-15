Український Ovostar Union збільшив прибуток на 27%

Варшава. Один з найбільших в Україні виробників яєць та яєчних продуктів - компанія Ovostar Union за перші дев'ять місяців поточного року збільшила чистий прибуток на 27% - до 14 млн дол., повідомила компанія в біржовому звіті в четвер.

Виручка за цей період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року виросла на 16% - до 40 млн дол. на тлі зростання валового прибутку на 15% - до 17 млн ​​дол. і прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації - на 10%, до 16 млн дол.

Компанія повідомила, що на кінець вересня поточного року поголів'я птахів досягло 3,62 млн штук, в тому числі 2,71 млн несучок, у порівнянні з 2,45 млн і 2,1 млн наприкінці третього кварталу минулого року.

Виробництво яєць у січні-вересні в річному вираженні збільшилося на 11% - до 491 млн штук, а їх переробка - на 11%, до 176 млн штук.

Крім того, група переробила 8,552 тонни насіння соняшнику, частина з яких була використана для виробництва кормів для курей.

Ovostar пояснив зростання доходів великими обсягами продажів у порівнянні з трьома кварталами минулого року і більш високими цінами.

Найбільшу частку у виручці компанії за дев'ять місяців 2012 року становило виробництво яйця - 68% на тлі 25% частки виробництва яєчних продуктів та 7% сегмента переробки соняшнику.

У трьох кварталах минулого року частка виручки від продажу яєць становила 73% і 27% яєчних виробів.

Довідка УНІАН. Ovostar, який входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, в минулому році збільшив чистий прибуток на 120% - до 20,1 млн доларів при майже 40% зростанні виручки - до 50,6 млн доларів і понад 90% зростанні EBIDTA - до 22,3 млн доларів. Компанія в 2011 році збільшила виробництво яєць на 14% - до 623 млн штук, виробництво рідких та сухих яєчних виробів - по 10%, до 3,842 тис. тонн і 1,352 тис. тонн, відповідно.

В рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі Ovostar залучив за 25% своїх акцій близько 30 млн доларів. На останньому закритті ринкова вартість компанії, 75% акцій якої володіють Борис Бєліков і Віталій Вересенко, становила 180 млн доларів. Близько 12% акцій належать польському пенсійному фонду Generali OFE.