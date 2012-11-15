Найбільший в Україні експортер твердих сирів і великий виробник молочних виробів - компанія Milkiland за 9 місяців ц.р. скоротила чистий прибуток у порівнянні з 9 місяцями 2011 р. на 22,3% - до 10,7 млн ​​євро. Про це йдеться в біржовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, валовий прибуток компанії за підсумками 9 місяців ц.р. становив 56,6 млн євро, що на 13% вище аналогічного показника минулого року.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) знизився на 5% - до 27,3 млн євро на тлі 3% зростання виручки до 206 млн євро.

Як наголошується в повідомленні компанії, на зростання виручки вплинули зниження цін на сире молоко за рахунок державних субсидій виробникам і активізація продажів в Росії і Україні.

Довгострокові зобов'язання компанії в структурі боргового портфеля до 30 вересня ц.р. збільшилися до 53% з 30% на 1 січня 2012 р. сумарні зобов'язання компанії на кінець звітного періоду збільшилися на 5%, до 100 млн євро.

51% виручки компанії за 9 місяців ц.р. і 60% EBITDA забезпечив сегмент виробництва твердих сирів і масла (55% виручки і 77% EBITDA за 9 місяців 2011 року), 40% виручки і 32% EBITDA - продукція незбираних виробів (37% і 15% в 2011р.), і 7 % виручки припало на інгредієнти й інші продукти (8% у 2011р.).

Довідка УНІАН. Milkiland, що володіє 10 заводами в Україні, "Останкінським молочним комбінатом" у Москві та Ostrowia в Польщі, займається виробництвом твердих сирів і масла, а також суцільномолочних продуктів, які в минулому році забезпечили йому 54% та 36% відсотків усієї виручки, відповідно.

Компанія, яка минулого року залишалася найбільшим українським експортером сиру, 65% усіх своїх доходів отримала від продажів на російському ринку.

Левову частку своєї продукції Milkiland продає під брендом "Добряна", а також "Останкінська" і "Коляда".

Капіталізація заснованої в 1994 році компанії, що дебютувала на Варшавському фондовому ринку в кінці 2010 року, на закритті в середу, 14 листопада 2012 р., становила близько 135 млн євро.

За останніми даними, 73,04% акцій компанії належать нідерландській 1, Inc. Cooperatief UA, яку контролюють засновник Milkiland Анатолій Юркевич та Ольга Юркевич, 5,51% - польському пенсійному фонду ING OFE, а 21,45% - free float.