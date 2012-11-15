Україна зможе експортувати до Китаю 5 млн тонн кукурудзи

Україна вперше за свою історію одержала офіційний дозвіл на постачання кукурудзи на китайський ринок в обсязі до 5 млн. тонн.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Ми вперше за всю історію одержали офіційний дозвіл на постачання кукурудзи на китайський ринок. Це дуже складний, ємкий і зарегульований регіон. Проте нам вдалося добитися квоти на постачання до 5 млн. тонн кукурудзи. Це велике досягнення, значний прорив у азіатському напрямку», - сказав міністр.

М.Присяжнюк також зазначив, що загальний обсяг експорту кукурудзи може становити до 15 млн. тонн. «У цьому маркетинговому році ми плануємо експортувати в цілому 14-15 млн. кукурудзи, при тому, що вже вивезли 3,5 млн. тонн», - зазначив глава Мінагропроду.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог щодо поставок кукурудзи до Китаю, що дасть змогу здійснювати експорт у рамках обслуговування кредиту в 3 млрд доларів на розвиток проектів в українському агропромисловому секторі.

Докладніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю агентству УНІАН: «Микола Присяжнюк: Несподіваних рішень з експорту зерна не буде».