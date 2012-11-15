Обсяг форвардних закупівель зерна врожаю 2013 року становитиме понад 1 млн тонн

Обсяг форвардних закупівель зерна врожаю 2013 року становитиме, за попередніми оцінками, понад 1 мільйон тонн.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

«У рамках форвардних закупівель Аграрний фонд у першому півріччі 2012 року законтрактував приблизно 876 тис. тонн зерна на 1597,7 млн гривень. Обсяг форварда врожаю 2013 року становитиме, за попередніми оцінками, понад 1 мільйон тонн зерна», – сказав міністр.

Він також зазначив, що на сьогодні укладено форвардні контракти на поставки майже 400 тисяч тонн зерна. «На сьогодні вже укладено форвардні контракти на поставки майже 400 тисяч тонн зерна. Причому Аграрний фонд уже перерахував аграріям близько 100 мільйонів гривень у вигляді авансових платежів», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України приступив до форвардних закупівель продовольчого зерна пшениці та ячменю, а також фуражного зерна ячменю врожаю 2013 року з 1 листопада 2012 року.

У вересні Кабінет Міністрів України переглянув процедуру державних форвардних закупівель зерна в частині термінів і механізму розрахунків вартості форвардного біржового контакту. Згідно з постановою Кабміну, виплати за форвардними контрактами на зерно здійснюватимуться в два етапи, перший з яких – авансовий – становитиме 50% мінімальної інтервенційної ціни, а другий – остаточний – буде розрахований на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна. При цьому плата за використання авансових коштів буде розрахована на основі інформації Нацбанку про середньозважений відсоток за банківськими кредитами, наданими на термін до 12 календарних місяців. Термін поставок і остаточного розрахунку визначатиметься умовами контракту.

Докладніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю агентству УНІАН: «Микола Присяжнюк: Несподіваних рішень з експорту зерна не буде».