Україна спробує відновити експорт аграрної продукції до країн МС до 25 листопада

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України (Держветфітослужба України) до 25 листопада надішле Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) клопотання про відновлення поствок української аграрної продукції на російський ринок і ринки країн Митного союзу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Держветфітослужба України робить все необхідне, щоб дотриматись всіх вимог, які нам висуваються (українським підприємствам - експортерам - УНІАН). Результати проведеної роботи будуть представлені Россільгоспнагляду до 25 листопада. Тоді ж надішлемо клопотання про відновлення поставок продукції українськими підприємствами до країн-членів Митного союзу», - заявив міністр.

Він також повідомив, що на сьогодні тимчасові обмеження на ввезення продукції на ринок Росії та інших країн Митного Союзу (Білорусі й Казахстану) діють щодо 29 українських підприємств – 11 молокопереробних і 18 м'ясопереробних. «Право експорту продукції на територію Митного союзу мають 66 компаній: 16 молокопереробних, 7 м'ясопереробних, 8 птахофабрик, 14 рибопереробних підприємств, 20 підприємств з виробництва кормів і кормових добавок, 1 підприємство з виробництва кишкової сировини», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів виробництва декількох українських підприємств на територію Росії. Пізніше заборона на імпорт торкнулася української м'ясної продукції. У квітні 2012 року керівництво ветеринарних служб країн Митного союзу ухвалило рішення, згідно з яким Тимчасові обмеження ветеринарної служби однієї з країн Митного союзу Росії, Білорусі й Казахстану на ввезення підконтрольної продукції з третіх країн автоматично поширюватиметься на дві інші країни. У червні 2012 року Держветфітослужба надіслала Россільгоспнагляду список українських лабораторій, які можуть проводити дослідження для експорту продукції до Росії. У вересні Россільгоспнагляд у ході моніторингових досліджень виявив заборонені та шкідливі речовини в партіях харчової продукції трьох українських підприємств, внаслідок чого щодо продукції цих виробників було запроваджено режим посиленого лабораторного контролю.

Докладніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю агентству УНІАН: «Микола Присяжнюк: Несподіваних рішень з експорту зерна не буде».