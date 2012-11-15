Президент України Віктор Янукович закликає максимально захищати внутрішній ринок сільгосппродукції і робити все для виходу української продукції на міжнародні ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на урочистостях з нагоди Дня працівника сільського господарства.

«Важливе завдання для влади - забезпечити використання всіх дозволених Всесвітньою торговельною організацією інструментів для захисту внутрішнього ринку від імпорту низькоякісної сільськогосподарської продукції», - сказав Президент.

Водночас він закликав використовувати всі можливі механізми і методи для просування української сільськогосподарської продукції, зокрема зерна, на зарубіжні ринки.

«Рішучі кроки з боку держави, з боку влади також потрібні у напрямку просування аграрної продукції, особливо зерна, на нові світові ринки, з цією метою необхідно значно посилити активність України в міжнародних організаціях, які регулюють світові ринки сільськогосподарської продукції», - наголосив В.Янукович.

Він зазначив, що Україна, за оцінками міжнародних експертів, має великий потенціал, а в умовах прогнозованого зростання чисельності населення - має історичний шанс посісти провідне місце на світовому ринку продовольства.

Як повідомляв УНІАН, з 6 червня на Чиказькій біржі ввели новий ф'ючерс - пшениця, FOB, Чорне море.

Розмір контракту становитиме 5 тис. бушелів (136 тонн), до того ж поставки будуть здійснюватися в липні, вересні, грудні, березні та травні.

Однак на початку жовтня міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив, що торгівля ф'ючерсами української продовольчої пшениці на Чиказькій товарній біржі не виправдала надій Міністерства аграрної політики та продовольства України та Чиказької біржі.

У вересні п.р. М.Присяжнюк заявив, що Україна веде переговори з Чиказькою товарною біржею про введення ф'ючерсних контрактів на насіння соняшнику, соняшникову олію, ячмінь і кукурудзу на Чиказькій біржі.

Нагадаємо, за словами М.Присяжнюка, у поточному маркетинговому році сумарний обсяг експорту зернових з України може становити 22-22,5 млн тонн.

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Янукович пропонує розглянути можливість збільшення плати за користування землею

Президент України Віктор Янукович пропонує розглянути можливість збільшення плати за користування землею.

За його словами, потрібно активніше застосовувати механізми заохочення соціальної відповідальності аграрного бізнесу.

«Зокрема, було б доцільно вивчити можливість збільшення плати за користування землею, щоб розширити фінансові можливості місцевого самоврядування для розвитку сільських територій», - сказав Президент.

Нагадаємо, на сьогодні ставка оренди за користування земельним паєм становить 3% від нормативної грошової оцінки землі.

З 1 січня п.р. нормативна грошова оцінка землі збільшилася з 12 до 20 тис. грн за гектар. До того ж зі збільшенням нормативної грошової оцінки землі виросла і орендна плата за земельні паї з 330 грн/га до 600-700 грн/га.

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Янукович вважає за необхідне змінити підходи держави в питаннях дотування підприємств аграрного сектора

Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне змінити підходи держави в питаннях дотування підприємств аграрного сектора.

На думку глави держави, потрібно вдосконалити механізми державної підтримки, оскільки дотації не повинні стимулювати безгосподарність. «Дотування збиткових підприємств створює умови для їх деградації», - сказав Президент, наголосивши, що потрібно переорієнтувати систему дотацій так, щоб стимулювати насамперед ті підприємства, які використовують її максимально ефективно, зокрема, випускають якісну продукцію, а дотацію використовують на своє технічне переоснащення.

Також він закликав більше використовувати кошти інвесторів на розвиток сільськогосподарських підприємств.

Як повідомляв УНІАН, у липні міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив про наміри уряду відмовитися від виплати дотацій великим сільгоспкомпаніям у 2013 році.

За його інформацією, залишаться тільки пільги для галузі (ПДВ, єдиний фіксований податок). Міністр також повідомив, що з 2013 року більшість бюджетних дотацій направлять фермерам, малому бізнесу та одноосібникам.

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Янукович обіцяє, що влада без згоди громадськості не буде робити кроки, пов'язані з обігом с/г земель

Президент України Віктор Янукович обіцяє, що влада без згоди громадськості не буде робити жодних кроків, пов'язаних з обігом земель сільськогосподарського призначення.

Говорячи про необхідність продовження законодавчого врегулювання відносин у земельній сфері, Президент відзначив, що потрібно пам'ятати, земля - ​​це не тільки найдорожчий ресурс країни, але і тісно пов'язане з нею життя нинішнього та майбутнього поколінь українців.

«Тому під час вирішення питань, пов'язаних із землею сільськогосподарського призначення, важливо максимально задіяти громадське обговорення, ретельно вивчити досвід інших країн, які вже пройшли цей шлях», - сказав В.Янукович.

«Я хочу вас запевнити в тому, що ми жодного кроку не зробимо, поки не почуємо від людей бажання йти цим шляхом далі - тобто поглиблювати відносини в земельній сфері. Будь-які розмови на цю тему - вони завжди будуть закінчуватись громадськими обговореннями та рішеннями громад, ви про це повинні знати», - підкреслив В.Янукович.

За його словами, необхідно докласти всіх зусиль, щоб у процесі земельної реформи були захищені, насамперед, інтереси селян, щоб не допустити їхнього «обезземелення», реформа також повинна сприяти реалізації їхніх прав, припинити тіньову приватизацію землі.

За словами В.Януковича, в найближчій перспективі планується розробка двох важливих документів: Стратегія розвитку аграрного сектора на період до 2020 року та Стратегія сталого розвитку сільських територій.

Також Президент висловився за якнайшвидше завершення процесу введення електронного кадастру земель і закликав ухвалити необхідні для цього закони та нормативні акти.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Верховна Рада взяла за основу Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення), згідно з яким продовжено мораторій на купівлю-продаж земель сільгосппризначення до ухвалення закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на купівлю-продаж і зміну цільового призначення сільськогосподарських земель продовжать до моменту ухвалення Верховною Радою необхідних законодавчих механізмів врегулювання обігу земель.

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