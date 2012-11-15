МХП розраховує отримати в 2012 році 310 млн дол. чистого прибутку

Один з найбільших українських виробників аграрної продукції - холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) розраховує на збільшення чистого прибутку за підсумками 2012 року до 310 млн дол. з 259 млн дол. у 2011 році. Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомила заступник голови правління, фінансовий директор МХП Вікторія Капелюшна.

«Ми заклали добру основу для річного результату... На сьогодні плановий прибуток близько 310 млн дол.», - сказала В.Капелюшна.

Однак, за її словами, на річний результат прибутковості може вплинути значне коливання курсу гривні щодо долара, оскільки компанія має доларові зобов'язання.

«У нас достатньо валютної виручки - ми сьогодні генеруємо 33% усієї виручки в доларах, і це повністю покриває всі наші потреби пов'язані з обслуговуванням кредиту», - повідомила заступник голови правління.

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" за 9 місяці 2012 року збільшив чистий прибуток на 40%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, - до 281 млн дол.

Згідно зі звітом, виручка компанії за 9 місяців ц.р. збільшилася до 1,04 млрд дол. з 880 млн дол. за аналогічний період 2011 року.

Продажі профільної продукції - курятини - за 9 місяців скоротилися до 274,8 тис. тонн з 282 тис. тонн за аналогічний період 2011 року. До того середня ціна реалізації одного кілограма курячого м'яса у зазначений період зросла на 20,2% - до 17,29 грн з 14,39 грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробників курятини. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала в Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 млн дол. У цей час на Лондонській біржі торгується 35% акцій компанії.