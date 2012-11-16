Главу McDonald's звільнено через падіння продажів компанії вперше за дев'ять років
09:40, 16 листопада 2012Агро
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Глава McDonald's у США звільнений через тиждень після того, як компанія повідомила про падіння продажів вперше за дев'ять років.
57-річний Ян Філдс пропрацював у McDonald's 35 років. Його місце займе Джефф Страттон, який зараз відповідає за розвиток ресторанної мережі по всьому світу.
Як заявив представник найбільшої у світі мережі ресторанів швидкого обслуговування, рішення про звільнення Філдса «ухвалили вищим керівництвом».
8 листопада McDonald's повідомила про зниження обсягу продажів вперше з 2003 року, передає Reuters.
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