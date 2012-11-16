Industrial Milk Company за 9 місяців збільшила виручку в 3,7 рази

Варшава. Компанія Industrial Milk Company (IMC), що входить до десятки найбільших виробників молока в Україні, за перші три квартали поточного року збільшила виручку до 54,292 млн дол. з 14,769 млн дол. за аналогічний період минулого року.

Згідно біржового звіту компанії, яким володіє УНІАН, за звітний період IMC збільшила чистий прибуток на 4% - до 20,609 млн дол. з 19,818 млн дол. на тлі 15% зростання операційного прибутку до 24,363 млн дол. з 21,103 млн дол.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) зріс на 19% - до 30,552 млн дол. з 25,570 млн дол.

Компанія пояснила таке велике зростання виторгу, здебільшого, збільшенням запасів сільськогосподарської продукції, що становили наприкінці вересня 2012 33,8 млн дол. у порівнянні з 10 млн дол. роком раніше.

Найбільшу частку в доходах має виручка від продажу кукурудзи (33%) і соняшнику (30%).

Активи компанії за перші три квартали року зросли до 208,492 млн дол. з 144,494 млн дол. роком раніше.

IMC також збільшила зобов'язання до 78,801 млн дол. з 33,444 млн дол. за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі року IMC збільшила чистий прибуток на 43% до 24,2 млн дол. на тлі майже триразового зростання виручки до 32,1 млн дол.

Минулого року компанія заробила "чистими" 17,3 млн (+17%), незважаючи на 16% зниження виручки до 29 млн дол.

Довідка УНІАН. Industrial Milk Company, яка займається виробництвом молока, вирощуванням, зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур, за останніми даними за 2012 рік, у Полтавській, Чернігівській і Сумській областях орендує 82,7 тис. га землі і володіє складськими приміщеннями потужністю зберігання 223 тис. тонн.

Минулого року на оброблюваних 37,9 тис. га компанія виростила 171,8 тис. тонн зернових і олійних культур, що майже на 50% більше, ніж роком раніше. IMC також збільшила виробництво молока до 18,1 тис. тонн з 16,1 тис. тонн роком раніше, врожай картоплі в понад 2,6 рази - до 15,4 тис. тонн.

У травні минулого року, заснована в 2007 році, компанія продала 24% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі за 24,4 млн доларів.

За останніми даними, 59,08% акцій IMC належало Agrovalley Limited, 9,58% - входить до групи ВТБ Російському комерційному банку, 5,1% - польської Amplico PTE. Решта 26,24% - free float.