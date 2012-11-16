ПАТ «Київхліб» заявив про зниження цін на два сорти хліба, які подорожчали чотири дні тому.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

«Внаслідок ретельного аналізу з боку КМДА, Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України і ПАТ «Київхліб» економічного обґрунтування ПАТ «Київхліб» підвищення цін на популярні сорти хлібобулочних виробів (ХБВ) – хліба українського столичного подового та батону нарізного київського, знайдені можливості щодо часткового зниження цін на зазначені сорти ХБВ із врахуванням рекомендацій АМКУ щодо приведення цін до рівня, який був би можливим за умов існування значної конкуренції на ринку», - йдеться у повідомленні.

Отже, відпускна ціна підприємства за 1 шт. з ПДВ на хліб український столичний подовий 0,95 кг становитиме 4,02 грн та батон нарізний київський в/г 0,5 кг – 3,30 грн.

Як повідомляв УНІАН, один з найбільших столичних виробників хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» з 12 листопада підвищив роздрібні ціни на 2 види хліба зі свого асортименту: «Український столичний подовий» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хліб вагою 0,95 кг і «Батон нарізний київський» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг. За визначенням “Київхліба”, ця продукція не входить у категорію соціальної і виготовляється за складнішою рецептурою. До того ж в компанії повідомили, що ціни на соціальні сорти хліба з асортименту “Київхліба” - Батон “Нива”, хліб “Український домашній”, “Богданівський”, “Печерський”, хліб “Арнаут” і “Пшеничний традиційний” - залишилися на колишньому рівні.