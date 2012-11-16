Цього МР український експорт кукурудзи може становити 12,5-13,5 млн тонн - УЗА

Український експорт кукурудзи в поточному МР може становити 12,5-13,5 млн тонн. Про це заявив у коментарі УНІАН президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

До того ж він наголосив, що українська кукурудза зараз затребувана в усьому світі і поставляється в десятки країн.

Згідно зі звітом МВФ «Світові економічні перспективи», за останні 2 роки далекосхідні країни відчувають нестачу власних запасів зернових і олійних культур. Цілком зрозуміло, що цей фактор відкриває значні експортні можливості для України.

*** Згідно з даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), у 2011/2012 МР експорт української кукурудзи до країн Далекого Сходу становив 1,95 млн тонн, 90% цієї культури поставили до Японії і Південної Кореї. За підсумками минулого маркетингового року в загальному обсязі імпорту кукурудзи Південної Кореї частка України становила 12%, Японії - 6%. Роком раніше Україна практично не поставляла кукурудзу до цих країн.

За словами Клименка, "Японія на сьогодні є основним імпортером кукурудзи в світі і в 2012/2013 маркетинговому році закупить близько 15 млн тонн. Також великими імпортерами кукурудзи є Південна Корея, Єгипет, ЄС, країни північної Африки, Саудівська Аравія, і до всіх цих країн Україна поставляє своє зерно, тобто, проблем зі збутом нашої кукурудзи не виникає".

«Перспектива в української кукурудзи велика, потреба в світі є, і я впевнений, що цього року ми дуже вигідно продамо її», - вважає В.Клименко.

Докладніше читайте в публікації на сайті УНІАН-Економіка Український експорт зросте на кукурудзі.