Єгипет виключить Україну з числа експортерів пшениці - ЗМІ

Єгипет, один із найбільших світових імпортерів пшениці, виключить Україну зі списку постачальників у зв'язку із заявою українського Міністерства аграрної політики про обмеження експорту пшениці з 1 грудня ц.р.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Головне управління поставок сировини в Єгипті (General Authority for Supply Commodities, GASC).

«Ми одержали офіційний лист, в якому повідомляється, що з 1 грудня Україна не експортуватиме пшеницю... З січня Головне управління поставок сировини викреслить Україну», - заявив заступник голови GASC Номані Номані.

За його словами, у майбутньому, щоб відновити поставки пшениці до Єгипту, Україні доведеться ухвалити низку умов і насамперед - задокументувати, що ніяких заборон на подальші контракти не буде.

У найближчі 4 місяці GASC планує імпортувати близько 1,5 млн. тонн пшениці з Франції, Канади, Росії, Аргентини, Австралії та США.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив, що в Міністерстві аграрної політики України не бачать підстав для введення обмежень на експорт зерна, зокрема, пшениці.

Він відзначив, що на 1 листопада експортовано 4 млн. 80 тис. тонн пшениці, а за домовленістю з трейдерами обсяг очікуваного експорту пшениці збільшили до 5,5 млн. тонн, і цей обсяг практично весь законтрактований.

На думку учасників агроринку, експорт зернових можуть відновити навесні й сумарно він може становити 6,5 млн. тонн упродовж 2012-2013 МР.

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