«Авангард» у жовтні збільшив виробництво яєць

Одна з найбільших агропромислових груп України «Авангард» у жовтні 2012 року збільшила виробництво цілих яєць на 3% у порівнянні з жовтнем 2011 року - до 549 млн штук, перероблених яєць - на 1%, до 86 млн штук.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому на Лондонській біржі.

Згідно з наданою інформацією, у жовтні ц.р. загальне поголів'я птиці зросло в річному вираженні на 13% - до 27,8 млн, зокрема несучок - на 7%, до 21,6 млн.

Експорт яєць у жовтні 2012 р. зріс до 509 млн штук з 454 млн у жовтні минулого року.

Згідно зі звітом, середня ціна на яйця в жовтні 2012 р. щодо жовтня 2011 р. зросла на 3%. Сезонний приріст ціни в жовтні 2012 р. до серпня 2012 р. становить 25%, що на 33% менше аналогічного співвідношення минулого року.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

У 2011 році «Авангард» збільшив чистий прибуток до 196 млн дол., що на 6,2% перевищило показник 2010 року, а виручка за минулий рік зросла на 26% - до 553 млн дол.

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