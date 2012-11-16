Миргородський завод мінеральних вод відновив роботу, рахунки компанії розблоковано.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 15 листопада Державна податкова служба України на підставі постанови Київського районного суду м. Полтави розблокувала банківські рахунки підприємства "Миргородський завод мінеральних вод".

За інформацією прес-служби, арешт на рахунки компанії був накладений 31 жовтня п.р. До того наголошується, що активи підприємства все ще арештовані, кримінальні справи на належних осіб заводу - гендиректора і головного бухгалтера - залишаються відкритими, тому компанія продовжить боротьбу за зняття всіх обвинувачень щодо несплати податків.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України під час оперативно-розшукових робіт виявила факт ухилення від сплати податків у розмірі 2,9 млн грн з боку керівництва підприємства «Миргородський завод мінеральних вод».

Розслідування проводилося за підсумками роботи підприємства в першому півріччі 2012 року. Зокрема, співробітники ДПСУ виявили факти заниження ціни реалізації продукції - мінеральної води - і, як наслідок, зниження валового доходу підприємства.

За фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах відносно посадових осіб заводу порушено кримінальну справу.

У Державної податкової служби наголосили, що всі слідчі дії проводяться в рамках чинного законодавства і не можуть бути розцінені як спроба рейдерського захоплення.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» входить до групи компаній IDS Сгоuр.

Група компаній IDS Group Ukraine, що входить до складу IDS Borjomi International, випускає мінеральну воду під торговими марками "Моршинська", "Миргородська", "Трускавецька Аква-Еко", "Трускавецька Кришталева", "Старий Миргород", "Аляска", "Сорочинська","Аква Няня", Aqua Life і т.д. Крім того, група є ексклюзивним імпортером грузинської мінеральної води "Боржомі" в Україні.