Український експорт зросте на кукурудзі

Два роки поспіль Україна б’є рекорди за обсягом врожаю кукурудзи. Але таким результатам ми зобов'язані скоріше «кліматичному» випадку, а не економічному розрахунку. Крім того, інтерес аграріїв до «цариці полів» підстьобує непередбачувана аграрна політика щодо експорту зернових. Експерти ж вважають, що нарощувати площі під цю культуру необхідно через економічну доцільність.

Тим часом, кукурудза міцно увійшла до раціону українців, і мало хто замислюється над тим, що історичною батьківщиною смачних голівок є Центральна і Південна Америка, а ще років триста тому на території нинішньої України їх просто не було. А тепер Україні є сенс активніше заявляти про себе як про виробника та експортера цієї культури, адже вона зараз дуже затребувана на зовнішніх ринках. Останнім часом наша кукурудза активно "освоює" нові країни і поглиблює свою присутність на вже знайомих територіях. У нинішньому році "цариця полів" здійснила потужний кидок до країн Далекого Сходу.

Кукурудза йде на Схід. І не тільки

У поточному році Україна знову очікує рекордний врожай кукурудзи. За прогнозом міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, він становитиме 20-21 млн тонн (у 2011 році - 22,3 млн тонн, на 10,3 млн тонн більше, ніж у 2010 р.).

Такі обсяги виробництва цієї культури забезпечують значний експортний потенціал. За словами М.Присяжнюка, у структурі експорту зерна - до 21 млн тонн - кукурудза становить 12 млн тонн. До 9 листопада Україна вже поставила на зовнішні ринки понад 3 млн тонн кукурудзи, а законтрактовано - понад 5 млн тонн. Отже, «цариця полів» зробить вагомий внесок у залучення валюти в країну.

*** Ціна закупівлі кукурудзи в портах Чорного і Азовського морів (CPT-порти) - 2,05-2,15 тис. грн/т. Рівень експортних цін на кукурудзу нового врожаю зростає і становить 290-300 дол/т, FOB.

За даними аграрного міністерства, на сьогодні закупівельні ціни на фуражну кукурудзу на базисі EXW франко-елеватор становлять 1,8-2 тис. грн/т, і ціни постійно зростають.

Аграрний міністр наголошує, що Україна вже має «такі ємності зберігання та технології обробки кукурудзи, які дозволяють нам експортувати її не тільки після збору врожаю, але й протягом усього року. Я переконаний, що саме ця культура стане однією з потужних складових зернової групи».

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко оцінює можливий експорт кукурудзи в 12,5-13,5 млн тонн і зазначає, що українська кукурудза зараз затребувана в усьому світі і експортується в десятки країн.

Аналітики звертають увагу на те, що, згідно зі звітом МВФ «Світові економічні перспективи», в останні 2 роки далекосхідні країни відчувають нестачу власних запасів зернових і олійних культур. Ясна річ, цей фактор відкриває значні експортні можливості для України.

Згідно з даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), у 2011/2012 МР експорт української кукурудзи в країни Далекого Сходу становив 1,95 млн тонн, 90% цієї культури поставили до Японії і Південної Кореї. За підсумками минулого маркетингового року в загальному обсязі імпорту кукурудзи Південної Кореї частка України становила 12%, Японії - 6%. Роком раніше Україна практично не поставляла кукурудзу до цих країн.

За словами Клименка, Японія на сьогодні є основним імпортером кукурудзи в світі і в 2012/2013 маркетинговому році закупить близько 15 млн тонн. Також великими імпортерами кукурудзи є Південна Корея, Єгипет, ЄС, країни північної Африки, Саудівська Аравія, і до всіх цих країн Україна поставляє своє зерно, тобто, проблем зі збутом нашої кукурудзи не виникає.

«Перспектива в української кукурудзи велика, потреба в світі є, і я впевнений, що цього року ми дуже вигідно продамо її», - зазначає В.Клименко.

Експерти УКАБ вважають, що Україна може подвоїти експорт кукурудзи до країн Далекого Сходу в 2012/2013 МР - до 4 млн тонн. «Значний експортний потенціал української кукурудзи, приваблива ціна, порівняно з американською кукурудзою, а також заявлені наміри Китаю щодо імпорту українського зерна дають всі підстави прогнозувати потенційний експорт кукурудзи з України на Далекий Схід цього маркетингового року до 4 млн тонн», - відзначає експерт ринків продукції рослинництва УКАБ Роман Сластьон.

Щодо виходу української кукурудзи на китайський ринок Мінагропрод вже заявив - перші партії цієї культури надійдуть до КНР ще до кінця поточного року. М.Присяжнюк відзвітував, що Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог щодо даного експорту.

Клименко зазначає, щодо питання експорту в Китай не так важливі обсяги поставок, як взагалі можливість виходу на цей ринок. За його даними, Китай на 12-му місці серед країн-імпортерів кукурудзи за обсягами імпорту, у 2012/2013 МР імпортує близько 2 млн тонн (за даними Мінсільгоспу США). «Але нам важливо, що Міністерство аграрної політики погоджує фітосанітарні вимоги, щоб ми в принципі могли постачати кукурудзу до Китаю, оскільки у них є певні вимоги. На сьогодні тільки дві країни могли постачати кукурудзу до Китаю - США і Бразилія. Україна буде третьою», - пояснив Клименко.

Ситуація з експортом кукурудзи, цінами та обсягами виглядає вражаючою. Однак таким результатам Україна зобов'язана, скоріше, нагоді, ніж економічним розрахункам. Річ у тому, що в поточному сезоні кукурудза виступила основною «страховою» культурою, якою пересівали площі під озимі зернові, які загинули через осінні посухи і сильні морози взимку, а також під ярові, що не зійшли.

Інтерес до «цариці полів» також підстьобує і непередбачувана аграрна політика держави щодо експорту зернових. Введення квот на вивіз зерна минулого року, побоювання щодо обмеження експорту пшениці в поточному призвели до того, що аграрії диференціювали ризики і віддали перевагу культурі, що найменш схильна державному регулюванню, і до того ж затребувана на зовнішній ринках.

Зміна клімату сприяє кукурудзі

Експерти вважають, що Україні необхідно надалі розширювати площі під кукурудзу. Так, за словами Клименка, центральну частину території країни можна умовно назвати кукурудзяно-соєвим поясом, і «цей пояс повинен почати роботу за прикладом американського штату Айова», з яким у нас подібні природно-кліматичні умови. Там фермери вирощують винятково кукурудзу і сою, отримують хороші прибутки і знижують втрати, відмовившись від сівби ризикованих озимих зернових культур.

«Ми маємо дивитися, що і в яких районах раціональніше сіяти, що дає більший дохід фермерам», - сказав Клименко, додавши, що в одних областях України доцільніше сіяти кукурудзу, в інших - пшеницю тощо. (До речі, старші люди, напевно, пам'ятають гасла часів Микити Хрущова "Тримайся корова, зі штату Айова" і кукурудзяні "перегини" у вигляді додавання кукурудзяного борошна у всілякі продукти харчування. У ті часи купити в Києві "білий" батон було практично неможливо. Цими ласощами забезпечувалися хіба що діти - ред.)

Тим часом, як зазначила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко, минулого сезону кукурудза «закривала» загиблі посіви, а поточного року ситуація з озимими набагато краща, тому зараз немає причин розширювати площі під кукурудзу з кліматичних причин. Але ситуація багато в чому залежатиме від погоди, і якщо трапиться весняна посуха, то кукурудза знову може виступити «страховою» культурою.

Мінагропрод ще не складав прогноз площ посівів на 2013 рік, але, за попередніми даними, «кукурудзяна територія» очікується на рівні поточного року - 4,3-4,3 млн га за умови, що озимі культури нормально перезимують. У відомстві зазначають, що в довгостроковій перспективі площі посівів цієї культури можуть бути збільшені до 5 млн га при скороченні посівів ячменю.

«Кукурудза - рентабельна культура, за нею набагато менше ризиків. Україна мінімум 30 млн тонн кукурудзи повинна виробляти. У нас, якщо виходити з природно-кліматичних умов, раціонально кукурудзу вирощувати на 4-5 млн га», - вважає Клименко.

На думку керівника аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марії Колесник, площі під посів кукурудзи будуть розширюватися вже наступного року. «На кукурудзу минулого року в грудні ціна була вищою, ніж на продовольчу пшеницю. Гадаю, що наступного року площа під кукурудзою розшириться. Все буде залежати від того, скільки озимих перезимує, але якщо озимі нормально перенесуть морози, то ми можемо без проблем збільшити посіви кукурудзи до 20% - до 5 млн га тільки тому, що ця культура досить вигідна з комерційного погляду», - зазначила Колесник.

На думку Адаменко, на обсяг сівби кукурудзи впливає більшою мірою комерційний інтерес, але зміна клімату також змушує аграріїв переглядати плани. «У нас влітку [стає] все тепліше і тепліше, ресурси тепла збільшуються, тепер кукурудза росте не тільки в південних областях, але і в центральних, північних, західних, дає гарні врожаї. Площа посівів кукурудзи в Україні може збільшитися до 5 млн га, тобто, приблизно до 30% від загальної площі посівів зернових у країні», - зазначила Адаменко.

Мінімальні ризики вирощування кукурудзи в умовах потепління клімату, безпека культури щодо ґрунту (на відміну від соняшнику, жорстко виснажує землю), затребуваність на зовнішніх ринках і з боку внутрішніх переробників, а також хороша рентабельність - підстави для прогнозування збільшення посівів кукурудзи, відповідно, і зростання врожаю. Головне, щоб держава і на цьому ринку не застосувало «ручне регулювання». Інакше хороший імпульс для розвитку може зійти нанівець.

Лілія Коваль (УНІАН)