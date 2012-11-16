АМКУ спрямував рекомендації в 7 областей щодо цін на хліб

Антимонопольний комітет України (АМКУ) з початку листопада ц.р. спрямував рекомендації щодо уникнення порушень конкурентного законодавства на ринку хліба Хмельницької, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької, Чернігівської областей, а також АР Крим. Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю держуповноважений АМКУ Михайло Русинський.

Він не уточнив суб'єктів господарювання, що мають ознаки монопольного становища в зазначених областях.

Водночас М.Русинський зазначив, що з початку року органи АМКУ прийняли 15 рішень, згідно з якими оштрафували виробників хлібобулочних виробів за порушення конкурентного законодавства на суму 347 тис. грн. При цьому 92 суб'єкти господарювання за цей період виконали рекомендації АМКУ.

«З усіх наших регіонів тільки в 4 ціни (на хліб і хлібобулочні вироби - УНІАН) зросли більше ніж на 5% за період з 1 січня 2012 до 14 листопада 2012 року», - повідомив держуповноважений АМКУ. За його словами, за цей же період середня ціна на хліб не змінилася в 10 регіонах України, в решті областей вона піднялася на 2-3%.

Як повідомляв УНІАН, днями АМКУ рекомендував найбільшому столичному виробникові «Київхліб» довести ціни на хліб до економічно обгрунтованого і прийнятного в умовах ринкової конкуренції рівня.

Згідно з розслідуванням АМКУ, компанія «Київхліб» завищила кількість борошна і вартість іншої сировини для виробництва хліба «Український подовий» та «Батон київський», що призвело до необгрунтованого збільшення собівартості та відпускної для опту ціни на цю продукцію.

16 листопада «Київхліб» заявив про зниження цін на зазначені сорти хліба.