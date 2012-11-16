Ціна хліба в Україні зросла на 1,5%

19:30, 16 листопада 2012
Агро
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Середня ціна житнього і житньо-пшеничного хліба в Україні з 6 по 13 листопада зросла на 1,5% (з 4,7 до 4,77 грн.) за рахунок зростання ціни в Києві - на 16,4% (з 4,26 до 4,96 грн.) і Київський області — на 17,2% (з 4,07 до 4,77 грн.)

Такі цифри наводяться Міністерством економічного розвитку і торгівлі в моніторингу споживчих цін на соціально значущі товари.

У решті регіонів ціна цього виду хліба за цей період не змінилася.

Разом з тим, найдорожчим хлібом зазначеного виду, за даними на 13 листопада, залишається хліб у Чернівецькій і Закарпатській областях — 5,49 грн і 5,18 грн, відповідно. Найдешевшим - у Хмельницькій та Одеській областях - 3,88 грн і 4,04 грн, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, один із найбільших столичних виробників хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» з 12 листопада підвищив роздрібні ціни на 2 види хліба зі свого асортименту: «Український столичний подовий» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хліб вагою 0,95 кг і «Батон нарізний київський» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг За словами керівництва “Київхлібу”, ця продукція не входить в категорію соціальних і виготовляється за більш складною рецептурою. При цьому в компанії повідомили, що ціни на соціальні сорти хліба з асортименту “Київхлібу” - Батон “Нива”, хліб “Український домашній”, “Богдановський”, “Печерський”, хліб “Арнаут” і “Пшеничний традиційний” - залишилися на колишньому рівні.

Проте 14 листопада Антимонопольний комітет України рекомендував «Київхлібу» довести ціни на хліб до економічно обгрунтованого і прийнятного в умовах ринкової конкуренції рівня. Згідно з розслідуванням АМКУ, компанія «Київхліб» завищила кількість борошна і вартість іншої сировини для виробництва хліба «Український подовий» і «Батон київський», що призвело до необгрунтованого збільшення собівартості та оптово-відпускної ціни на цю продукцію.

16 листопада «Київхліб» заявив про зниження ціни на два сорти хлібу, які подорожчали чотири дні тому.

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