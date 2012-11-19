Ціна сільгоспземель у Росії повернулася на докризовий рівень

Динаміка розвитку ринку землі в Російській Федерації за останні п'ять років показує зростання вартості земель сільськогосподарського призначення після їх зниження з початком світової фінансово-економічної кризи, пожвавлення ринку і збільшення загальної кількості угод.

Про це повідомив УНІАН керівник управління з придбання активів ВАТ Група "Разгуляй" (Росія) Віталій Бочков.

«Якщо говорити про тенденції за останні п'ять років, то ціна на землю сільгосппризначення підвищилася. До того ж пік цін припав на 2008 рік, потім пішов спад, але зараз у деяких регіонах ціна навіть перевищила докризовий рівень, а в інших - досягла чи впритул наблизилася до докризового рівня», - констатував експерт.

За словами В.Бочкова, наприклад, на півдні Росії в 2007 р. 1 гектар землі сільськогосподарського призначення коштував близько 900 дол., у 2012 р. середня ціна підвищилася до 1150 дол. за 1 гектар, тобто, у середньому ціна підвищилася на 30%.

«Максимальні показники вартості земельних ділянок припадають на 2008 і 2012 роки. Ці показники в 2012 році навіть вище, ніж у 2008 році. Така динаміка свідчить про посткризове відновлення ринку і про потенціал його подальшого зростання», - зазначив В.Бочков.

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