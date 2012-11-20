До березня закупівельні ціни на молоко піднімуться на 10% - експерт

Закупівельні ціни на молоко від фермерських господарств і сільгоспвиробників до березня 2013 року піднімуться на 10% від тих, що є на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок заявив президент Асоціації виробників молока України Андрій Дикун.

«Десь з другої половини серпня ціна на молоко для виробника збільшується... Я думаю, що буде не більш як 10% (підвищення ціни - УНІАН) до березня», - сказав президент Асоціації виробників молока України (АВМ).

Він також зазначив, що на сьогодні ціна на молоко від сільгосппідприємств коливається від 3,3 до 3,5 грн/кг, від населення – 2,2 грн/кг (встановлена Кабміном мінімальна закупівельна ціна).

Водночас експерт нагадав, що торік ціна на молоко від фермерських господарств становила близько 4 грн/кг, від домогосподарств - близько 2,8 грн/кг.

Як повідомляв УНІАН, на думку голови Ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадима Чагаровського, ціна на молочну сировину до грудня поточного року підніметься на 5-7% у зв'язку із скороченням обсягів виробництва молока.