Депутати не змогли продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель

Верховна Рада України не ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення) в редакції першого читання.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 184 (з необхідних 226 – УНІАН) із 345 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом планувалося внести зміни до розділу Х “Перехідні положення”, якими передбачено, що до набуття чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

Представники опозиції наголошували на тому, що цей законопроект по суті знімає заборону на продаж землі. Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко наголосив, що відхилення поправки про продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення, по суті передбачає продаж землі уже в найближчий час.

«Ви втягуєте Україну в громадянську війну», - наголосив М.Томенко, звертаючись до фракції Партії регіонів. За його словами, по суті в народу «хочуть забрати землю».

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сказав, що цим законопроектом «знімаються фактично бар’єри і залишиться один бар’єр до ринку землі – це ухвалення закону про обіг земель сільгосппризначення». За його словами, «перед цим існувало, ще декілька бар’єрів».

У залі під час обговорення тривала гостра дискусія. Народний депутат України від Партії регіонів Михайло Чечетов весь час ставив на голосування поправки народних депутатів від опозиції, які були підтримані комітетом, і всі ці поправки не підтримувалися парламентом. Тобто передбачалося цей законопроект ухвалити в редакції першого читання.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

За законопроект, автором якого є народний депутат Володимир Яворівський (фракція "БЮТ-Батьківщина"), «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» проголосувало лише 111 народних депутатів.

За другий законопроект з аналогічною назвою, автором якої є народний депутат Петро Симоненко (фракція КПУ), проголосувало лише 102 народні депутати із 350, зареєстрованих у сесійному залі.

Не голосувала майже у повному складі фракція Партії регіонів.

Дія мораторію на продаж сільгоспземель закінчується 1 січня 2013 року.

Того ж дня, 2 жовтня, О.Єфремов відзначив, що відповідно до законодавства, мораторій діятиме до того моменту, поки не буде ухвалено закон про земельну реформу.