Food Empire Holding запустила перший в Україні завод з виробництва MacCoffee

Компанія Food Empire Holding (Сінгапур), світовий виробник напоїв і продуктів швидкого приготування, запустила перший в Україні (м. Золотоноша, Черкаська обл.) завод "Фес-Укр" з виробництва кави під ТМ MacCoffee і "Петровська слобода" потужністю 25 тонн продукції в день. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

«Ми впевнено дивимося у майбутнє і вже сьогодні плануємо розширювати виробництво. Обсяг прямих інвестицій Food Empire на даний момент становить 180 млн грн. На наступний рік вже заплановані додаткові інвестиції в розмірі 30 млн грн", - заявив під час відкриття заводу генеральний директор Food Empire Судіп Наїр.

Як повідомляє прес-служба компанії, на цей день на заводі обладнані 3 цехи. Виробник устаткування - Японія. Персонал заводу "Фес-Укр" налічує 300 осіб.

Вершки для виробництва продукції завод імпортуватиме з Польщі та Індонезії, каву - з Бразилії, Колумбії та Індії. При цьому цукор на заводі планується використовувати лише український.

За словами присутнього на церемонії відкриття підприємства посла Республіки Сінгапур Саймона Тенсінга, "будівництво та запуск нового заводу - це, передусім, інвестиції Сінгапуру в економіку України, наша довіра до країни".

Завод у м. Золотоноша вироблятиме 24 види продукції.

Довідка УНІАН. Компанія Food Empire Holding, головний офіс якої знаходиться в Сінгапурі, виробляє понад 200 видів продукції під власними торговими марками. Серед продуктів компанії - напої швидкого приготування, заморожені напівфабрикати, кондитерські вироби, закуски.