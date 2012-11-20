ЄЕК схвалила квоти на імпорт м'яса до країн Митного союзу в 2013 році

Євразійська економічна комісія схвалила квоти на імпорт м'яса до країн Митного союзу в 2013 році, скоротивши заявки Білорусі, зокрема зі свинини до 60 тисяч тонн з 90 тисяч тонн, і до нуля - з м'яса яловичини, повідомив журналістам міністр торгівлі ЄЕК Андрій Слепньов.

"Спочатку заявки, які зробили сторони, передусім, білоруська сторона, виходили за рамки, які передбачені нашою угодою (в рамках СОТ - ред.) про механізми і параметри розподілу тарифних квот", - сказав Слєпнєв після завершення засідання колегії ЄЕК, де розглядалося це питання, передає ПРАЙМ.

Крім того, Міністерство сільського господарства Росії і Білорусі погодить графік розвитку свинарського комплексу країн на найближчі кілька років.

Крім того, за його словами, було схвалено зміни до угоди Митного союзу про розподіл тарифних квот, де застосовується принцип пропорційності при розподілі квот на імпорт м'яса. Таким чином, найближчим часом, за словами Слепньова, сторони відійдуть від пропорційного розподілу, а враховуватимуть лише різницю між виробництвом і споживанням м'яса в кожній країні.