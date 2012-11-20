ВР продовжила мораторій на продаж землі до 1 січня 2016 року

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 269 народних депутатів із 348 зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Законом також передбачено внести зміни до розділу Х «Перехідні положення», згідно з якими до набуття чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

За законопроект, автором якого є народний депутат Володимир Яворівський (фракція "БЮТ-Батьківщина"), «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» проголосувало лише 111 народних депутатів.

За другий законопроект з аналогічною назвою, автором якого є народний депутат Петро Симоненко (фракція КПУ), проголосували лише 102 народні депутати з 350, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала майже в повному складі фракція Партії регіонів.

Дія мораторію на продаж сільгоспземель закінчується 1 січня 2013 року.

Того ж дня, 2 жовтня, Олександр Єфремов зазначив, що відповідно до законодавства, мораторій діятиме до того моменту, поки не буде прийнятий закон про земельну реформу.

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