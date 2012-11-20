Мораторій на продаж земель сільгосппризначення продовжено до 1 січня 2016 року

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо обігу земель сільськогосподарського призначення)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 269 народних депутатів із 348 зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

Законом також передбачено внести зміни до розділу Х «Перехідні положення», згідно з якими до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.