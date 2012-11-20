Парламент зарахував сільгоспкооперативи до некомерційних суб'єктів господарювання

Верховна Рада України ухвалила закон „Про внесення змін до Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 227 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом викладено в новій редакції частину першу статті 52 Господарського кодексу України, якою сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи віднесено до суб’єктів, які здійснюють некомерційне господарювання.

Також у новій редакції викладено статтю 86 Цивільного кодексу України, якою передбачається віднести сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи до непідприємницьких товариств.

Закон визначає правові засади політики держави щодо стимулювання діяльності дрібних виробників сільськогосподарської продукції та створених ними сільськогосподарських кооперативів, удосконалює механізми надання їм державної підтримки, узгоджує чинну законодавчу базу з питань розвитку сільськогосподарської кооперації.

Текст законопроекту на офіційному сайті Верховної Ради не оприлюднено.

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