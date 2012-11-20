ВР пропонує маркувати продукти позначкою ГМО, якщо їхня частка перевищує 0,9%

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо інформування населення про вміст у харчовій продукції генетично модифікованих організмів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 236 із 320 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом забороняється обіг харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням, до їх державної реєстрації.

Даним законопроектом передбачено, що усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію про наявність у харчових продуктах, зареєстрованих в установленому порядку, генетично модифікованих організмів або складових (інгредієнтів), які було вироблено із зареєстрованих генетично модифікованих організмів, що відображається на етикетці харчового продукту, якщо частка генетично модифікованих організмів у харчовому продукті перевищує 0,9 відсотка. Суб’єкти господарювання, які вводять в обіг харчові продукти, що містять ГМО або складові (інгредієнти), які було вироблено із зареєстрованих в установленому порядку генетично модифікованих організмів, повинні відображати на етикетці харчового продукту інформацію про наявність у них ГМО, якщо частка ГМО у харчовому продукті перевищує 0,9 відсотка.