Одна з найбільших агропромислових груп України «Авангард» за 9 місяців 2012 року на тлі зростання виручки збільшила чистий прибуток до 156,97 млн дол. зі 109,85 млн дол. за аналогічний період 2012 року, йдеться у фінансовому звіті компанії.

Виручка за цей період збільшилася на 33,1% - до 445,7 млн дол.

Прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації (EBIDTA) виріс до 193,96 млн дол. зі 140,56 млн дол. за аналогічний період 2011 року, маржа EBITDA виросла до 43,5% з 42%.

Операційний прибуток компанії за вказаний період становив 173,96 млн дол., що на 35,8% більше аналогічного показника 2011 р.

Чистий борг компанії на кінець вересня п.р. становив 153,2 млн дол. проти 155,2 млн дол. на аналогічну дату минулого року.

Поточні активи компанії становили 1,489 млрд дол. порівняно з 1,305 млрд дол. на кінець вересня 2011 р.

«Цих результатів досягли за рахунок збільшення обсягів виробництва на тлі постійно зростаючого попиту на нашу продукцію як всередині країни, так і за кордоном», - прокоментувала у звіті фінансові результати компанії генеральний директор «Авангарду» Наталя Василюк.

Згідно зі звітом, за 9 місяців п.р. загальне поголів'я птиці зросло в річному вираженні на 11,8% - до 27,4 млн, у тому числі несучок - на 5,9%, до 21,6 млн.

Виробництво яєць за звітний період зросло на 6,5% - до 4,685 млрд штук. При цьому середня ціна на них піднялася на 20,4% - до 0,65 грн з 0,54 грн у 2011 році. Експорт яєць становив 303,9 млн штук, що в 2,8 раза вище аналогічного показника за 2011 р.

Обсяг перероблених яєць за підсумками 9 місяців п.р. становив 800 млн штук проти 785 млн штук за аналогічний період минулого року. Середня ціна на яєчні продукти піднялася до 7,46 дол./кг з 6,94 дол./кг у 2011 році.

Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки.

Згідно зі звітом «Фінансово-аналітичної групи Про-Консалтинг», «Авангард» виробляє 32% загального обсягу виробництва курячих яєць в Україні (51% загального обсягу яєць, вироблених на промислових підприємствах) і 87% загального обсягу сухих яєчних продуктів, вироблених в Україні за 2011 рік. Підприємства групи розташовані в 14 з 24 областей України та в АР Крим.

У 2011 році «Авангард» збільшив чистий прибуток до 196 млн дол., що на 6,2% перевищило показник 2010 року, а виручка за минулий рік зросла на 26% - до 553 млн дол.