«Укррос» має намір викупити 11,46% своїх акцій

Цукровий союз «Укррос», що входить до складу одного з найбільших українських агрохолдингів Kernel, має намір викупити 11,46% власних акцій. Про це йдеться в оголошенні видання Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Згідно з повідомленням, рішення про викуп було прийнято на позачергових зборах акціонерів компанії 11 листопада. Компанія планує викупити максимум 12 173 804 акцій у період з 1 лютого по 28 серпня 2013 року. Ціна викупу акцій - 0,97 грн/шт.

Повідомляється, що чистий збиток на акцію, згідно з фінансовим звітом за 2011 рік, становив 0,03 грн.

На момент проведення зборів акціонерів «Цукровий союз «Укррос» не володів інформацією про намір акціонера «Цукровий холдинг Лімітед», якому належить понад 10% акцій «Укрроса», продати їх.

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року Kernel домовився про купівлю 71% акцій "Укррос", що володів на той момент елеваторами потужністю зберігання близько 90 тис. тонн зерна, власним цукровим заводом, здатним щорічно виробляти 22 тис. тонн продукції і орендуючим 100 тис. га землі, за 42 млн доларів.

Раніше міноритарні акціонери "Укррос" критикували нового власника за те, що він відмовляється викуповувати їхні акції.

Довідка УНІАН. ВАТ «Цукровий союз «Укррос» створено у 2007 році. До 2011 року «Укррос» був одним з лідерів на ринку цукру України (12%). У його активах знаходилися 7 найбільших цукрових заводів, більше 100 тис. гектарів землі в управлінні і об'ємний портфель вироблених видів аграрної продукції.

Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені до індексу «блакитних фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн доларів, після чого провела ще кілька додрозміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд доларів.

Холдинг виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олійноекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.