Ізраїльська компанія має намір побудувати в Україні підприємство з вирощування риби

Ізраїльські інвестори займаються пошуками українських партнерів для будівництва на території України підприємства з промислового вирощування риби.

Про це УНІАН повідомили в інвестиційній компанії ICOM Capital (м.Київ), яка консультує ізраїльську сторону в цьому питанні.

В інвесткомпанії не уточнили, хто є інвестором, але повідомили, що він готовий вкласти 15 млн євро у будівництво заводу потужністю 1,5 тис. тонн продукції на рік.

Як повідомив представник ICOM Capital Юрій Костоглодов, в ізраїльського інвестора до українського партнера є «низка умов, але, як мінімум, це повинна бути велика компанія, що має успішний досвід діяльності в цій галузі та готова до розширення своєї частки на ринку».

Відзначається, що на сьогодні ринок рибної продукції в Україні на 80% складається з імпорту, а рівень споживання рибної продукції в Україні становить близько 15 кг на душу населення на рік, що майже вдвічі нижче споживання в Європі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у січні-жовтні 2012 р. в Україні виловили та добули 154,4 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 2,1% нижче показника за аналогічний період 2011 року. Зокрема вилов риби за звітний період становив 145,8 тис. тонн - на 4,2% менше аналогічного періоду 2011 року.