«Укрпиво» прогнозує незначне зниження виробництва пива за підсумками року

Українська галузева компанія з виробництва пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво" прогнозує зниження обсягів виробництва пива в 2012 році в порівнянні з 2011 роком на 1,3% - до 301 млн дал.

Про це УНІАН повідомила генеральний директор організації Галина Коренькова.

«Цього року ми не дамо не тільки приросту, але й не втримаємо показників минулого року», - зазначила Коренькова.

За оцінками експерта, ринок пива в Україні за підсумками року також скоротиться - на 2,2% до 277 млн ​​дал. Крім того, глава компанії «Укрпиво» ​​зазначила, що виробники і роздрібні мережі мають значну кількість нереалізованих залишків продукції.

Експорт пива з України очікується в обсязі 29,5-30 млн дал, що на 12,5% більше, ніж у 2011 році.

Зростання імпорту пива, за словами Коренькової, відбувається активніше, і за підсумками 2012 р. становитиме 4-4,5 млн дал, що на 25% вище показника минулого року. Більшу частину в структурі імпорту пива становить російська продукція.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2011 р. виробництво пива скоротилося на 1,6% - до 304,7 млн дал. проти 309,6 млн дал. у 2010 р.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Депутат пропонує втричі підвищити акциз на пиво. Законопроект