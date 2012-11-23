Аграрний фонд закупив за форвардом 555 тис. тонн зерна врожаю 2013

Аграрний фонд України до 23 листопада п.р. уклав з аграріями форвардні контракти на поставку 555 тис. тонн зерна врожаю 2013 року. Про це йдеться на сайті фонду.

Повідомляється, що на сьогодні подали заявки на укладання контрактів з постачання 561 тис. тонн зерна на суму понад 1 млрд грн.

«На сьогодні маємо досить високий показник подачі заявок на укладення форвардних контрактів з різних областей. Протягом тижня в середньому надходило по 50 тис. тонн щодня. Зокрема, до Аграрного фонду вже надійшли заявки на укладення форвардних контрактів з постачання 561 тисяч тонн зерна на суму понад 1 мільярд гривень», - цитує прес-служба генерального директора Аграрного фонду Ігоря Якубовича.

За його словами, найбільш активно укладалися договори з аграріями Вінницької, Київської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Терміни укладання форвардних контрактів закінчуються 1 грудня.

Планований обсяг державних форвардних закупівель зерна врожаю 2013 року - 1,3 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет Міністрів України переглянув процедуру державних форвардних закупівель зерна в частині строків і механізму розрахунків вартості форвардного біржового контакту.

Згідно з постановою Кабміну, виплати за форвардними контрактами на зерно будуть здійснюватися в 2 етапи, перший з яких - авансовий - становитиме 50% мінімальної інтервенційної ціни, і другий - остаточний - розраховуватиметься на основі середньозваженої ціни фіксингу, яка складеться на Аграрній біржі на момент переоформлення зерна.

Плата за використання авансових коштів розраховуватиметься на основі інформації Нацбанку про середньозважений відсоток за банківськими кредитами, наданими строком до 12 календарних місяців. Термін поставки та остаточного розрахунку визначатиметься умовами контракту.

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