В Україні зібрано 45 млн тонн зерна з 97% площ

В Україні, станом на 23 листопада, намолочено 45 млн тонн зерна з 14,4 млн га, що становить 97% прогнозованих до збирання площ.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

За даними міністерства, середня врожайність зернових становить 31,3 ц/га проти 37,1 ц/га на аналогічну дату 2011 р.

Зокрема, зібрано 18,6 млн тонн кукурудзи на зерно з 4 млн га (92% прогнозу), середня врожайність культури становить 46,1 ц/га (61,9 ц/га минулого року).

Також зібрано 2,3 млн тонн сої з 1,39 млн га (97% прогнозу) при середній врожайності 16,8 ц/га ( 20,3 ц/га в 2011 р.)

Крім того, викопано 18,1 млн тонн цукрового буряка з 451 тис. га (99% прогнозу), середня врожайність - 401 ц/га (369 ц/га в 2011 р.)

За оновленими прогнозними даними Мінагропроду, врожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2012 році становитиме 46,2 млн тонн. У 2011 році врожай зерна становив 56,7 млн тонн.