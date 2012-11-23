Агрохолдинг «Мрія» збільшив прибуток на 20%

Один з найбільших українських агрохолдингів «Мрія» за підсумками 9 місяців 2012 року збільшив чистий прибуток на 19,5% порівняно з аналогічним періодом 2011 р. - до 137,28 млн дол.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Виручка компанії за звітний період збільшилася до 250,07 млн дол. з 11,9 млн дол. за аналогічний період 2011 року.

Валовий прибуток за 9 місяців ц.р. становив 191,9 млн дол., що на 27,9% більше аналогічного показника минулого року. Операційний прибуток компанії виріс до 160,3 млн дол. зі 134,2 млн дол.

Вартість активів агрохолдингу, станом на кінець вересня п.р., збільшилася до 1,3 млрд дол. з 1,05 млрд дол. на кінець вересня 2011 року.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований родиною українських бізнесменів Гутів у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди у доларах США на 250 млн дол з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.

«Мрія» обробляє близько 300 тис. гектарів землі в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях і не виключає виходу в інші регіони країни.

Холдинг має власне виробництво насіння, завод потужністю 300 тонн на добу, понад 1 300 одиниць сільськогосподарської та логістичної техніки. В управлінні компанії знаходяться три елеваторні комплекси та зерносховища ємністю зберігання 410 тис. тонн і картоплесховище ємністю 36 тис. тонн, а також сучасні логістичні центри.