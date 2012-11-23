Аграрна біржа заявляє про повноцінний запуск торгів з 5 грудня

18:58, 23 листопада 2012
Агро
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Аграрна біржа визначила датою проведення перших торгів в реальному режимі 5 грудня 2012 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба біржі.

За інформацією прес-служби, наразі доступ до віртуальної бази Аграрної біржі мають понад сімсот осіб. Для отримання доступу до торгівлі на реальному ринку через електронну торгову систему необхідно пройти безкоштовне дводенне навчання в офісі Аграрної біржі у Києві.

Державна аграрна біржа була створена в 2005 році.

Як повідомляв УНІАН, Аграрна біржа готується до створення строкового ринку, який включає повноцінну роботу клірингового центру, ф'ючерсні контракти в національній грошовій одиниці, електронну платформу торгів та інші новації.

Міністерство аграрної політики та продовольства України наполягало на виключному праві Аграрної біржі реєструвати експортні зернові контракти.

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