Россільгоспнагляд має претензії до продукції дніпропетровського птахокомплексу
16:30, 24 листопада 2012Агро
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Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ввела режим посиленого контролю продукції ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (Дніпропетровська обл.).
Про це повідомляється на сайті Россільгоспнагляду.
Як зазначається у повідомленні, посилення контролю викликане первинним виявленням лістерій у партії м'яса птиці, яка надійшла з підприємства.
Аналогічні заходи Россільгоспнагляд увів щодо продукції данського підприємства DanePork і канадського Viandes Dйcarie.
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