Россільгоспнагляд має претензії до продукції дніпропетровського птахокомплексу

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ввела режим посиленого контролю продукції ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (Дніпропетровська обл.).

Про це повідомляється на сайті Россільгоспнагляду.

Як зазначається у повідомленні, посилення контролю викликане первинним виявленням лістерій у партії м'яса птиці, яка надійшла з підприємства.

Аналогічні заходи Россільгоспнагляд увів щодо продукції данського підприємства DanePork і канадського Viandes Dйcarie.

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