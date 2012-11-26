Порошенко обіцяє знову випускати продукцію Roshen з україномовними обгортками

Продукція кондитерської корпорації Roshen, яка реалізуються на українському ринку, знову буде випускатися з україномовними обгортками.

Як повідомив засновник компанії Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, таке рішення за його ініціативою прийняла Рада директорів Roshen.

«В мене є правило - не втручатися у діяльність компаній, акціонером яких я є. Це стосується і «Кореспондента», і «5-го каналу», і Roshen», - написав П.Порошенко.

За його словами, сьогодні Roshen – «це не просто бізнес, це один з брендів України в світі».

«Питання, які стосуються мови, суверенітету і територіальної цілісності - це державні питання», - запевнив він.

Тому я ініціював обговорення цієї теми на Раді директорів корпорації Roshen, в результаті якого мої аргументи були сприйняті: українські товари на українському ринку мають бути українською мовою», - зазначив П.Порошенко.

«Це так само важливо, як й те, що в Україні має бути єдина державна мова – українська. Це моя позиція: вона була, є і буде незмінною», - додав він.

Раніше президент Roshen В'ячеслав Москалевський повідомив, що корпорація замінила україномовні написи на цукерках російськомовними з метою економії.

«У нас завдання взагалі вийти в латиницю, на жаль. Тому що на кирилиці товар не продається ніде, за винятком України, Росії та Білорусі, країн колишнього Радянського Союзу. Навіть китайці просять прибрати кирилицю», - додав він.

За словами президента Roshen, україномовні написи на етикетках російськомовними змінили, «щоб не платити вартість етикетки».