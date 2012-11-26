Експерти прогнозують значне зростання цін на каву в Україні

Вартість кави в Україні найближчим часом може значно зрости, заявив кавовий експерт, власник компанії IONIA il caffe, Сергій Ремінний.

Як передають podrobnosti.ua, за словами експерта, причини цього внутрішні, незважаючи на зниження вартості кави на світовому ринку.

«Сьогодні не варто очікувати зниження цін, адже те зниження вартості, яке відбулося у світі, повністю компенсоване тими процесами, які відбуваються в Україні», - сказав він.

Експерт запевнив, що зараз кавові компанії мають великі проблеми з митницею.

«Практично всі постачальники, навіть транснаціональні компанії, платять подвійний митний тариф», - повідомив С.Ремінний.

Він упевнений, що проблеми з розмитненням значно погіршують ситуацію на українському ринку кави, тому споживачам не варто розраховувати на зменшення його вартості.

«Оплачуючи на митниці подвійні тарифи, імпортери закладають витрати у вартість продукту на полицях магазинів. А сьогодні ринок моментально реагує на зростання ціни зниженням обсягів продажів - люди перестають купувати і переорієнтуються на інші продукти. Тобто, зараз компанії-імпортери не мають можливості думати, що споживач «дурень» і все стерпить, і при цьому грати з ціною», - додав він.

За його словами, різниця на сьогодні між дешевими і дорогими сортами кави становить 3 долари і 10 доларів у середньому. Таким чином, якщо більш дорога кава виросте в ціні на 10%, то дешева - на 30%. Тому експерт запевнив, що «в магазинах існує велика проблема з дешевими сортами».

«Саме тому зростання ціни відбудеться там, де воно максимально небажане. Вартість зросте до 20%. І ніякого зниження ціни очікувати не варто», - наголосив експерт.

Раніше передбачалося зростання вартості кави в Україні приблизно на 10%. Причинами зазначалися внутрішні чинники - зростання податків, зростання цін на паливо і інфляція.