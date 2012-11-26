АМКУ дозволив приватним особам контролювати компанію «АВК» через офшорні структури

Антимонопольний комітет України дозволив приватним особам - громадянам України отримати контроль над компанією «АВК» через низку компаній з Британських Віргінських островів і Кіпру.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

«Надано дозвіл фізичним особам - громадянам України на надання загального контролю через компанію «Ві.-Еф.-Єй. Інвестментс Лімітед»,«Еф-Ел-Ей Інвестментс Лімітед»,«Ем-Ве-Ка Інвестментс Лімітед» (усі - Тортола, Британські Віргінські Острови) і компанію «AVK Confectionary Holdings Limited» (Нікосія, Кіпр) над АТ «АВК» (м. Донецьк)», - йдеться в повідомленні.

Компанія «АВК» - один з найбільших українських виробників кондитерської продукції. «АВК» розпочала свою діяльність в 1991 році як постачальник какао-продуктів на кондитерські фабрики України. На сьогодні до складу «АВК» входять 4 кондитерські фабрики, розміщені в Донецьку, Дніпропетровську, Луганську та Мукачеві.

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